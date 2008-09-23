В Харькове появится туристический маршрут по объектам Евро-2012

Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН поручил разработать специальный туристический маршрут «Объекти Евро-2012 на карте Харькова».

Как сообщили УНИАН в горсовете, это связано с инициативой городской власти предоставить всем желающим возможность ознакомиться с состоянием подготовки объектов города к Евро-2012.

Для выполнения данного поручения привлечены специалисты местного частного туристического предприятия «Круиз», которые в месячный срок разработают туристический маршрут. Предусматривается, что в него будут включены все объекты, которые входят в Генеральный план инфраструктуры объектов Харькова, задействованных в проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Презентацию туристического маршрута «Объекти Евро-2012 на карте Харькова» планируется провести в октябре 2008 года.