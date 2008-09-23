Арены Евро-2012 будут стоить Украине 700 миллионов евро

Почти в 700 миллионов евро обойдется строительство и реконструкция футбольных арен, на которых должна пройти украинская часть Eврo-2012, сообщает Спорт-Экспресс.

Самым дорогостоящим проектом станет реконструкция НСК Олимпийский в Киеве. Кардинальное обновление главной арены Чемпионата Европы, после которой все 73 тысячи зрительских мест окажутся под крышей, обойдется в 217 млн евро.

50-тысячный стадион класса элитный в Донецке, возводимый Шахтером, в ценовой шкале занимает второе место - 175,8 млн евро. На третьем месте (120 млн) - новый стадион в Одессе, на четвертом (85 млн) - во Львове.

Если одесситы и львовяне еще только собираются строить, то уже готовая принять футболистов и болельщиков 30-тысячная арена в Днепропетровске обошлось хозяевам Днепра в 40 млн евро.

Самый скромный проект реализуется в Харькове: реконструкция стадиона Металлист оценивается в 5,3 млн евро.