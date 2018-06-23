Украина – Польша: начало совместной работы над домашним заданием

Многократно на всех уровнях на протяжении года выражались предложения относительно взаимодействия и синхронизации подготовительных работ по Евро-2012 в Украине и Польше. Устами президентов стран продуцировались идеи и давались соответствующие поручения правительствам. И вот, наконец, практический результат – мы начинаем вместе выполнять “домашнее задание” от УЕФА. Первый практический шаг на пути к цели был сделан во время визита Премєр-министра Юлии Тимошенко в Польшу 14 июля, где она приняла участие в первом заседании украинско-польского Комитета по вопросам подготовки и проведения Евро-2012. Тогда в Варшаве главы правительств двух стран-хозяев Евро-2012 подтвердили намерения сотрудничать и достигли согласия относительно скорейшего начала предметной работы на уровне специалистов.

Одним из главных итогов встречи стало решение создать Межправительственные рабочие группы по конкретным направлениям подготовки, в состав которых войдут соответствующие специалисты. Также были приняты решения относительно структур, которые будут отвечать за такое взаимодействие между государствами. Об этом необходимо вспомнить, потому, что в Польше все понятно – там есть PL.2012, а у нас выбор широк – и Координационный совет, и Оргкомитет, и еще ряд объединений “фахівців”-організаторів.

Но, кажется, победил здравый смысл и трезвый расчет. Украинскую сторону поручили представлять Национальному агенству Украины из подготовки Евро-2012. Именно в его стенах в конце прошлой недели, 19 сентября, состоялась важнейшая часть второго заседания украинско-польского Комитета по подготовке Евро-2012 – встреча представителей рабочих групп из обеих стран.

Председатель Нацагенства Евгений Червоненко и министр спорта и туризма Польши Мирослав Джевецкий объявили о создании 11-ти постоянно действующих межправительственных рабочих групп в рамках Комитета, которые будут заниматься решением текущих вопросов, и начале их работы. Стороны, в частности, обсудили и приняли регламент работы групп и определили приоритетные направления их деятельности.

Это действительно важный шаг, поскольку, как известно “вместе легче и отца бить”, не то что підготовутися к первенству континента из футбола. Польский министр выразил радость по поводу перехода к конкретной работе, а Евгений Альфредович, для начала, извинился за политическую ситуацию в Украине, на фоне которой проходила встреча (куда от нее денешься!), отметив, шутя, что его ведомство к возникновению политкризиса не причастно.

Впрочем, председатель Нацагенства сразу перешел к серьезным делам и обратил внимание представителей рабочих групп на необходимость унификации отчетности перед УЕФА о выполненной работе. Важность этого шага тяжело переоценить, особенно на кануне решающего заседания исполкома УЕФА в Бордо 25-26 сентября.

По словам специалистов Нацагенства, польская отчетность отличается от нашей, составленной еще за требованиями советского прошлого – шапка, вступление, текст, выводы и т.д. PL.2012, в отличие от нас, использует новые, более современные формы и до сих пор каждая из стран-хозяев пользовалась собственными “разработками”. Понятно, что такой подход превратит серьезный экзамен в Бордо на калейдоском перед глазами почтенных представителей УЕФА и будет играть не на нашу пользу (вспоминается известная басня о лебеде, раке и щуке).

Именно поэтому решили начать с отчетности.

Следующее - координация деятельности самих рабочих групп. Стороны определили функции и статус офицера связи – человека, который, по словам Є.Червоненка, “должен день и ночь быть координатором” между нацагенством Украины и польской PL-2012.

Теперь конкретнее о самих группах, представители которых и должны сыграть ключевую роль пчелок-медоносов, которые неутомимо работают ради успешного урожая в 2012 году.

Напомню, что Украина и Польша создали межправительственные рабочие группы по вопросам: пограничного и таможенного сотрудничества и транспорта, организации международных коммуникационных соединений, координации безопасности Евро-2012, координации медицинского обслуживания, сотрудничества в сфере экономики и инвестиций, сотрудничества в отрасли имиджа и рекламы и информации. А также, по вопросам: спортивного соперничества – организации общих футбольных соревнований, обмена молодежью и волонтаріату, сотрудничества в отрасли телекоммуникаций и информатизации, сотрудничества в отрасли туризма и рекреации.

В состав каждой группы из украинской стороны, как и из польской) входит от 4-х 8-ми лиц – узкопрофильных специалистов соответствующего направления. Свои заседания они будут проводить в случае необходимости, но не реже, чем два разы в год (Украина предложила ежеквартально). В каждой группе есть люди из ФФУ и Нацагентства Украины из подготовки Евро-2012.

Например, в первой группе - по вопросам пограничного и таможенного сотрудничества и транспорта есть представители Держмитслужби Украины, Министерства транспорта и связи, МИД, СБУ, Держприкордонслужби, ФФУ и Нацагентства. Такая конфигурация рабочего органа, по замыслу, должна способствовать высшей оперативности его работы, повышению качества принятых решений и именно главное – позволит концентрировать всю полноту информации о ходе подготовительных работ, а также о проблемах и задержках, в одних руках – Нацагенстви Евгения Червоненко. А это уже большой успех, поскольку постепенно выкристаллизовывается управленческая модель проекта Евро-2012 в Украине.

С другой стороны, руководители соответствующих министерств и ведомств также получают возможность постоянно находиться в курсе дел и контролировать работы на своем участке ответственности.

Наберусь смелости сказать, что такая управленческая пирамида выдержит все бури и штормы отечественной политики, когда частое изменение очільників министерств приводит к тому, что обязательства предшественника кардинального пересматриваются или о них просто забывают. В рабочие группы вошли не первые лица, а, преимущественно, специалисты среднего уровня, которые смогут работать при любом министре.

Нужно также отметить и дежурное единение усилий глав правительств Украины и Польши. Ю.Тимошенко и Д.Туск в один голос отметили существенный прогресс в подготовке ЧЄ-2012, а украинский Премьер еще и успела убедить польский коллегу, что политические трудности не повлияют на темпы подготовки, а наоборот, лишь закалят нас и после политического землетрясения все станет намного лучше.

В Киеве стороны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере информации и договорились к третьему заседанию (в начале 2009 года) разработать общий комплексный план действий по подготовку к проведению финальной части чемпионата Европы из футбола 2012 года.

Следовательно, можем констатировать, что невзирая на все трудности как у нас, так и у наших соседей, совместными усилиями мы все же выходим на тот оптимальный формат работы, который позволит достичь успеха и достойно принять матчи Евро-2012. И еще, хочется надеяться, что хотя бы поляки вынудят наших высоких руководителей понять, что политики в проекте Евро-2012 почти нет – это сугубо бизнес, а потому нужно прекратить все спробити заблаговременно примерять на себя лавр главного организатора и отдать подготовку в руки тех, кого специально для этого создали – Нацагенству и ФФУ. Возможно, что после этого и осуществится мечта Евгения Червоненко общаться с руководством УЕФА направления, а не через ряд посредников, каждый из которых пытается прибавить что-то свое, особенное, но не нужное для Евро-2012.

Владимир Сидоренко