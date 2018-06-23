Где взять деньги на Евро-2012?

Что общего между безусловным успехом британцев на Олимпиаде в Пекине, обновленным стадионом Уэмбли, новым велодромом в Манчестере (львиная доля олимпийского золота в велоспорте - именно у британцев) и отреставрированным оперным залом в Ковент-Гарден? Одно - все они в значительной мере стали возможными благодаря доходам от британской Лотереи. Со времени ее учреждения (вернее, переформатирования) в 1994 году по инициативе тогдашнего консервативного премьера Джона Мейджора, свыше 21 миллиарда фунтов стерлингов, которые были получены от продажи лотерейных билетов, были направлены на 300 тысяч объектов и проектов общественного значения. Рывок британских спортсменов на пекинских Играх связывают прежде всего с тем, что Лотто (как ее называют британцы, 70 процентов которых регулярно играют с государством в азартную игру) обеспечила мощное финансовое вливание в спортивную инфраструктуру и материальные стимулы для тренеров. Раздел средств происходит по следующему алгоритму: по двадцать процентов доходов получают спорт, искусство, сохранение национального наследия (вроде выкупа шедевров на аукционах в интересах государства) и благотворительность. Лейбористы уменьшили эти отчисления до 16,6 процентов на каждую отрасль, чтоб высвобожденные средства направить на строительство инфраструктуры лондонской Олимпиады в 2012 году.

Тогда как, если помните, в Украине с Польшей должен состояться европейский чемпионат по футболу, проблемы с финансированием которого стали отечественной садомазхистской топ-новостью. Часть расходов перебирают на себя частные лица; львиная доля ложится на наши плечи как налогоплательщиков, и на наших внуков, поскольку они не только будут (хотелось бы) пользоваться спортивной инфраструктурой, которая достанется им в наследство от Евро-2012, но и будут расплачиваться по долгам и государственным гарантиям. А где лотерея, как в Большой Британии? (Да и советское Спортлото, как кое-кто еще помнит, помогало финансировать Олимпиаду-80). Понятно, что лотерейный взнос в подготовку спортивного действа будет скорее символическим, однако несколько сотен миллионов гривен в течение трех-четырех лет лишними не будут. Лотереи в Украине вообще-то - фискальная терра инкогнита. Самые прибыльные из них отданы на откуп частным лицам (поговаривают, с безотказной лоббистской поддержкой в любом парламентском созыве), а доходы бюджета от их проведения (взгляните на таблицу) - смехотворны.

Поступления от проведения лотерей в государственный бюджет - млн. грн

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

35 42 51 53 47 52 51 72

Это от государственных лотерей. А за какой статьей скрываются отчисления, оплаченные частными лотереями и есть ли они в бюджете вообще?

На прошлой неделе Правительственный комитет по вопросам экономической политики рассмотрел законопроект «Про азартные игры в Украине». Опыт Лондона по привлечению средств на строительство олимпийских объектов, по тем или иным причинам, о которых можно только догадываться, наших правительственных чиновников пока еще не заинтересовал.

Игорь Шпак