Шевченко верит, что голы придут

Вернувшись из Челси, один из лучших бомбардиров в истории Милана пока еще не поражал ворота соперников россо-нери.

"Я потихоньку набираю свои лучшие кондиции, как и Милан в целом", - сказал Андрей Шевченко после разгрома Лацио на Сан Сиро (4:1), в котором он участия не принимал.

"Вчера команда отыграла просто прекрасно, разбив приличного соперника. Милан заслужил эту победу, мы тяжело работали на тренировках, и вот появился результат".

"Лично я упорно работаю, но не нужно спешить, поверьте, голы обязательно придут. Я не новичок в футболе, и могу помочь Милану на разных позициях. Тренер всегда может на меня рассчитывать".

"На выходных нам предстоит важнейшая дуэль, дерби - и этим все сказано. Но сейчас нужно думать о матче против Реджины в среду", - резюмировал лидер сборной Украины.

Football.ua