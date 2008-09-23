В Йоханнесбурге представлен талисман ЧМ-2010 (фото)
11:39, 23 сентября 2008Футбол 2012
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Леопард по кличке Закуми
Официальным символом чемпионата мира по футболу-2010, который, напомним, пройдет в ЮАР, стал леопард по кличке Закуми, сообщает AP. Его пятна имеют пятиугольную форму, напоминая традиционную раскраску футбольного мяча. Во время торжественной презентации в Йоханнесбурге симпатичный талисман сыграл в футбол с одним из лучших футболистов страны Марком Фишем, вместе с которым сборная ЮАР завоевала Кубок Африки-1996.
Фото АР
По словам организаторов, первые две буквы в имени леопарда означают аббревиатуру "Южная Африка" на одном из 11 государственных языков - африкаанс. А "куми" переводится со многих языков Черного континента как "десять" - год проведения чемпионата мира.
Спорт-Экспресс
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