В Йоханнесбурге представлен талисман ЧМ-2010 (фото)

Официальным символом чемпионата мира по футболу-2010, который, напомним, пройдет в ЮАР, стал леопард по кличке Закуми, сообщает AP. Его пятна имеют пятиугольную форму, напоминая традиционную раскраску футбольного мяча. Во время торжественной презентации в Йоханнесбурге симпатичный талисман сыграл в футбол с одним из лучших футболистов страны Марком Фишем, вместе с которым сборная ЮАР завоевала Кубок Африки-1996.

Фото АР

По словам организаторов, первые две буквы в имени леопарда означают аббревиатуру "Южная Африка" на одном из 11 государственных языков - африкаанс. А "куми" переводится со многих языков Черного континента как "десять" - год проведения чемпионата мира.

Спорт-Экспресс