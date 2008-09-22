ФФУ поблагодарила Львов за подготовку матча Украина - Беларусь

Федерация футбола Украины поблагодарила местную власть Львова за подготовку отборного матча чемпионата мира ФИФА 2010 в 6-й европейской группе Украина-Беларусь, что состоялся 6 сентября 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили во Львовском горсовете.

В адресованном письме за подписью первого вице-президента ФФУ Александра БАНДУРКА было отмечено том, что Львов вскоре станет местом для проведения одного из следующих отборных матчей, ведь львовские болельщики всегда пылко поддерживают сборную команду, а стадион «Украина» является по-настоящему счастливой для первой команды страны.