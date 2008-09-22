«Борисполю» подбросили еще 2,3 млн. грн. японского кредита

Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» получило очередной транш по кредиту Японского банка международного сотрудничества (JBIC) на строительство терминала «D».

Об этом сообщается на официальном сайте ГКЦБФР.

Согласно сообщению, размер полученной части кредита составляет 2,3 млн. грн.( 51,9 млн. иен).

Как сообщал УНИАН, «Борисполь» получил уже несколько траншей в размере свыше 2 млн. грн. каждый по данному кредиту. Первый транш в размере 76 тыс. долл. США по японскому кредиту Украина получила 10 марта 2006 года.

Справка УНИАН. Строительство терминала "D" предусматривается за счет средств японской кредитной линии, которая составляет 178 млн. долл. (75%). Обязательство аэропорта “Борисполь” относительно строительства нового терминала - 60 млн. долл. (25%).

29 марта 2005 года в Киеве было подписано Соглашение (в форме обмена нотами) между правительствами Украины и Японии о предоставлении кредита для финансирования проекта развития ГМА «Борисполь» на срок 30 лет и на сумму до 19 миллиардов 92 миллионов йен (около 180 млн. долл.). 16 июня 2005 г. ВР ратифицировала его. Субкредитное соглашение подписано с банком-агентом в Украине – Государственным международным экспортно-импортным банком 22 сентября 2005 г. с выплатой 2,5% годовых. Срок, на который предоставлен кредит - до 10 марта 2035 г. Срок погашения кредита – с 10 сентября 2015 г. по 10 марта 2035 г. Дата закрытия кредитной линии – 31 декабря 2010 г.

В июле 2008 г. был определен победитель тендера на строительство этого терминала - турецкая группа «Dogus/Alarko/YAD», контракт с ней должен подписать банк JBIC. Начало строительства терминала запланировано на 2008 год, завершение – на конец 2010- начало 2011 года. Пропускная способность здания пассажирского терминала первой фазы строительства составит 1500 пас/час/пик, а введение в эксплуатацию терминала вместе с имеющимися мощностями аэропорта обеспечит обслуживание «Борисполем» 8,1 млн. пассажиров в год.