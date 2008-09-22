Луческу не пришел на послематчевую пресс-конференцию

«Не мудрено было почувствовать себя скверно после того, как «Шахтер» сыграл нулевую ничью с «Арсеналом». Именно так и случилось с главным тренером «горняков» Мирчей Луческу, у него поднялась температура, и вообще самочувствие оказалось не для публичных выступлений», - так объяснила пресс-служба ФК «Шахтер» отсутствие главного тренера клуба Мирчи Луческу на послематчевой пресс-конференции после игры с киевским «Арсеналом» (0:0). .

На послематчевое общение с прессой отправился ассистент главного тренера Александр Спиридон.

«Мистер Луческу просил журналистов простить его, он себя неважно чувствует, так что на ваши вопросы отвечу я…».

«Мы переживаем очень тяжелый момент в чемпионате. Вы видите, что в Лиге чемпионов «Шахтер» представляет собой совсем другую команду. С хорватами и швейцарцами мы играли совсем в иной футбол… Наверное, проходим и какую-то полосу невезения. Потому что забей «Шахтер» хоть один гол, попади в ворота Виллиан в первом тайме, наверное, «Арсенал» бы раскрылся и играл бы совсем в другой футбол. Мы много анализируем, что происходит с командой, пытаемся выйти из сложного положения, в которое попали. К сожалению, пока не получается», говорит Спиридон.