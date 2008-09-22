Результаты 5-го тура английской Премьер-лиги

Завершился 5-й тур английской Премьер-лиги

Вест Бромвич - Астон Вилла 1:2 (Моррисон 33 - Карью 27, Агбонлахор 29)

Челси - МЮ 1:1 (Калу 80 - Пак Джи-Сун 18)

Тоттенхэм - Уиган 0:0

Халл Сити - Эвертон 2:2 (Тернер 18, Невилл 50 автогол - Кахилл 73, Осман 78)

МСити - Портсмут 6:0 (Жо 13, Данн 20, Робиньо 57, Райт-Филлипс 68, Эванс 78, Желсон 83)

Напомним, что вчера были сыграны матчи:

Болтон - Арсенал 1:2 (К. Дэвис 15 - Эбуэ 25, Бендтнер 28)

Вест Хэм - Ньюкасл 3:1 (Ди Микеле 8, 37, Этерингтон 53 - Оуэн 67)

Ливерпуль - Сток Сити 0:0

Блэкберн - Фулхэм 1:0 (Дербишир 84)

Сандерленд - Миддлсбро 2:0 (Чопра 81, 90+1)

Таким образом в Премьер-лиге новый лидер. Прежняя неразлучная пара лидеров: Ливерпуль и Челси, - оказались неразлучны и в потере очков, сделав по ничьей. Правда, ничья с МЮ и ничья со Сток Сити - не одно и то же, но важен результат. А результат у Арсенала - 12 очков.

За ним на трехочковом расстоянии плотная группа - Челси (11) Ливерпуль (11), быстро поднявшаяся на двух выигрышах Астон Вилла (10), МСити (9) и Вест Хэм (9).

Сформировался центр таблицы: Халл Сити (8), Сандерленд, Эвертон, Блекберн (по 7), Фулхэм, Миддлсбро, Портсмут (по 6) и Уиган, МЮ (по 5). У Фулхэма и МЮ - игра в запасе.

Из пяти команд внизу таблицы четыре имеют по 4 очка (Болтон, Вэст Бромвич, Сток Сити, Ньюкасл). Тоттенхэм - 2 очка.

Интересно, что ни одна команда из первой десятки таблицы в этом туре не проиграла.