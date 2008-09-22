Шахтер теряет очки в Киеве

10:31, 22 сентября 2008
Футбол 2012
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Рельтат матча 8 тура Чемпионата Украины

В Киеве на стадионе “Динамо” завершился матч 8 тура Чемпионата Украины по футболу Арсенал - Шахтер. Счет - 0:0. Очередная неудача действующего чемпиона и обладателя Кубка Украины.

Фото с официального сайта ФК "Шахтер"

«Арсенал» – «Шахтер» – 0:0

«Арсенал»: Рева, Мандзюк, Беньо, Хомин, Евсеев, Кузнецов (Заваров, 93), Эссола, Симоненко, Старгородский, Бито (Олейник, 58), Лысенко (Жоземар, 88).

«Шахтер»: Пятов, Срна, Чигринский, Кучер, Рац (Гай, 75), Хюбшман, Фернандиньо, Жадсон, Виллиан (Адриано, 46), Илсиньо, Селезнев (Гладкий, 66).

Предупреждения: Хомин (51), Евсеев (53), Симоненко (80) – Адриано (80), Срна (84).

Удары (в створ): 5 (1) – 12 (4).

Угловые: 2 – 9.

Офсайды: 0 – 1.

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Оценка поля: 4

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