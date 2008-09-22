Шахтер теряет очки в Киеве

Рельтат матча 8 тура Чемпионата Украины

В Киеве на стадионе “Динамо” завершился матч 8 тура Чемпионата Украины по футболу Арсенал - Шахтер. Счет - 0:0. Очередная неудача действующего чемпиона и обладателя Кубка Украины. Фото с официального сайта ФК "Шахтер" «Арсенал» – «Шахтер» – 0:0 «Арсенал»: Рева, Мандзюк, Беньо, Хомин, Евсеев, Кузнецов (Заваров, 93), Эссола, Симоненко, Старгородский, Бито (Олейник, 58), Лысенко (Жоземар, 88). «Шахтер»: Пятов, Срна, Чигринский, Кучер, Рац (Гай, 75), Хюбшман, Фернандиньо, Жадсон, Виллиан (Адриано, 46), Илсиньо, Селезнев (Гладкий, 66). Предупреждения: Хомин (51), Евсеев (53), Симоненко (80) – Адриано (80), Срна (84). Удары (в створ): 5 (1) – 12 (4). Угловые: 2 – 9. Офсайды: 0 – 1. Зрителей: 800 Оценка поля: 4

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter