Тимошенко предлагает УЕФА продлить работу экспертных групп

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает нужным продлить роботу экспертных групп УЕФА относительно подготовки Украины и Польши к Евро-2012 и после заседания исполкома, который состоится 25 сентября в Бордо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Киеве в начале второго заседания Мижурядовового украинско-польского комитета по вопросам подготовки и проведения Евро-2012.

"Я считаю целесообразным обратиться с общим письмом к Мишелю ПЛАТИНИ с просьбой продлить роботу экспертных групп УЕФА, чтобы они держали руку на пульсе, а мы с ними постоянно консультировались", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила прогресс Украины и Польши в вопросах подготовки к Евро-2012.

"Меня радует, что все последние встречи с экспертами УЕФА свидетельствуют, что Украина и Польша ускорили подготовку и достигли темпов в качестве, которые удовлетворяют УЕФА", - сказала Премьер-министр.

Относительно экспертных групп высказался и председатель Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС. Он предложил обратиться к УЕФА с просьбой закрепить специально определенных экспертов за каждой из уже сформированных групп специалистов в Украине и Польше за отдельными тематиками подготовки.

Президент ФФУ предложил утвердить перечень специалистов, которые не могут быть освобожденные от должностей до завершения Евро-2012. "Это нормальная практика в Европе. Четко сработаны группы топ-менеджеров, и они должны работать невзирая на все неурядицы", - отметил Г.СУРКИС.