Украина и Польша подписали соглашение о сотрудничестве в области информации

Украина и Польша подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области информации.

Как передает корреспондент УНИАН, официальная церемония подписания соглашения состоялась сегодня после завершения второго заседания украинско-польского Комитета по вопросам подготовки к Евро-2012, которое проходило в Киеве.

От имени украинского правительства соглашение подписал первый заместитель председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Анатолий МУРАХОВСКИЙ, от имени польской стороны – министр культуры и национального наследия Богдан ЗДРОЕВСКИЙ.

Кроме того, стороны сегодня подписали протокол предыдущего заседания совместного украинско-польского Комитета по вопросам подготовки к Евро-2012, которое проходило в Варшаве летом этого года.

Как сообщал УНИАН, первое заседание украинско-польского Комитета по вопросам подготовки и проведения Евро-2012 состоялось 14 июля в Варшаве.

После заседания премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что комитет создаст рабочие группы по различным направлениям подготовки, которые будут заниматься решением текущих вопросов.

Она также сообщила, что планируется создать несколько инфраструктурных объектов общего пользования, в частности, высококачественную транзитную автодорогу Львов – Краков, а также построить пограничные переходы.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Украина и Польша планируют разработать совместные концепции по размещению гостей и участников чемпионата.