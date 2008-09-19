Украина и Польша разработают совместный план подготовке к Евро-2012

Украина и Польша разработают и подпишут совместный комплексный план действий по подготовке к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ после завершения второго заседания украинско-польского Комитета по вопросам подготовки к Евро-2012, которое проходило в Киеве.

«Третье заседание совместного Комитета по вопросам подготовки к Евро-2012 будет проходить в начале следующего года, и во время этого заседания мы попытаемся подготовить и подписать комплексный совместный план действий по подготовке к Евро-2012», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, премьер-министр Польши отметил, что в ходе второго заседания была подтверждена декларация о том, что и в Польше, и в Украине подготовка к Евро-2012 является приоритетом, который воспринимается в таком качестве всеми политическими силами. По его словам, реализации этого проекта ничто не угрожает.

По его словам, подготовка к Евро-2012 и в Польше, и в Украине осуществляется в соответствии с утвержденными планами.

«Спустя 8 месяцев, после того как мы начали совместную подготовку, мы вышли на нормальный режим, и замечаний со стороны УЕФА стало существенно меньше», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.