В Луцке началась акция „Чистый воздух”

В Луцке с сегоднешнего дня началась акция „Чистый воздух", который является одним из региональных направлений подготовки к "Евро-2012". Она будет длиться на протяжении месяца до 18 октября. Распоряжение об этом подписал городской председатель Луцка Богдан ШИБА, - информирует пресс-служба мэрии.

В рамках акции транспортные средства будут проверять на наличие в их выбросах окисла углерода и углеводородов. „Те автомобили, в которых нарушены допустимые нормы выбросов вредных веществ в воздух не будут допущены на улице нашего города. Экологические средства будут жесткими", - отметил мэр.

Как сообщили в отделе екологіїі городского совета Луцка, контроль за выбросами автотранспортом осуществляется дважды на год во время проведения акции "Чистый воздух" и технического осмотра автомобилей.

В акцию будут вовлечены правоохранительные органы и другие структуры, которые имеют соответствующее оборудование для осуществления проверки транспортных средств на наличие в их выбросах окисла углерода и углеводородов.

По информации отдела екологии городского совета Луцка, в настоящее время в Луцке действует сеть предприятий, аккредитованных в отрасли измерения содержания вредных веществ в отработанных газах автомобилей с двигателями, которые работают на бензине и газовом топливе и измерение димності отработанных газов автомобилей с дизелями или газодизелями. Это предприятия "Волынь-авто", Украинское общество охраны природы, ОАО "ЛУАЗ", Государственная экологическая инспекция в Волынской области и ОАО «Волиньавтомотосервис».