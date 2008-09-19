УЕФА интересуется развитием политической ситуации в Украине

Наблюдательный комитет УЕФА вчера в ходе переговоров в Нионе (Швейцария) обратился с просьбой к вице-премьер-министру Украины Ивану ВАСЮНИКУ проинформировать Президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ, а также членов Комитета о развитии политической ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил сам И.ВАСЮНИК.

“Они интересовались этим вопросом, мотивируя это возможным замедлением темпов выполнения наших программ в связи с возможной сменой правительства или досрочных выборов”, - сказал И.ВАСЮНИК.

При этом он отметил, что украинская сторона заявила УЕФА о том, что “последние несколько лет молодая украинская демократия удивляет не только себя, но и мир тем, что правительства меняются с периодом в год-два, вместе с этим темпы роста ВВП в Украине с 2000 года составляют от 6 до 12%”.

Также И.ВАСЮНИК отметил, что в своем ответе украинская сторона подчеркнула, что в программе подготовке Украины к Евро-2012 учтены колебания на международных финансовых рынках, и о том, что инвестиции из государственного и местных бюджетов во все объекты, связанные с Евро-2012, на следующие четыре года составляют почти 7 млрд. евро.

“Эта сумма адекватна для оценки и понимания экспертами УЕФА и руководством УЕФА, что правительство в состоянии не только заявить, но и финансово подтвердить свои гарантии”, - подчеркнул И.ВАСЮНИК