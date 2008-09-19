Васюник удовлетворен результатами заседанием Наблюдательного комитета Евро-2012

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК удовлетворен результатами заседания Наблюдательного комитета Евро-2012, которое состоялось вчера в штаб-квартире организации в Нионе (Швейцария).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

“Атмосфера в Вене и в Лионе была совсем другой. Я не услышал из уст ни одного из членов исполкома и ни одного эксперта сомнений или категорических, критических замечаний в отношении невозможности Украины подготовиться к Евро-2012”, - сказал И.ВАСЮНИК.

Он считает, что такая позиция была сформирована благодаря тому, что за последние три месяца в Украине был продемонстрирован реальный прогресс в подготовке к чемпионату.

“Довольно острые заключения в Вене базировались на достаточно критической ситуации по подготовке стадиона в Киеве. Тогда вывод был таким: если Украина за летние месяцы не сделает реальных шагов, чтобы продемонстрировать реалистичность прогресса, то УЕФА будет считать, что стадион для финального матча не сможет быть сдан вовремя, и таким образом под вопросом будет само проведение турнира. Вчера эксперты УЕФА отметили то, что весь антикризисный план по НСК “Олимпийский” выполнен. И одним из факторов подтверждения реалистичности этого плана (строительства стадиона – УНИАН) будет начало реальных работ по реконструкции до конца текущего года. Мы не сомневаемся, что эти работы начнутся, поскольку мы с опережением на месяц выполнили работы по демонтажу лишних конструкций”, - отметил И.ВАСЮНИК.

При этом он отметил, что все же остается ряд проблемных нюансов в вопросе строительства стадиона.

Также И.ВАСЮНИК отметил, что у экспертов УЕФА есть понимание того, что в вопросах реконструкции аэропортов и строительстве гостиниц Украина по сути начинает с ноля.

“Но тот прогресс, который они отметили по ряду аэропортов, в частности, то, что по всем аэропортам проводятся проектные работы, в Донецке в следующем году будет введена взлетная полоса, начало строительства новых терминалов в Борисполе... Мы считаем, что эта динамика получит позитивные заключения в Бордо, на исполкоме УЕФА”, - отметил И.ВАСЮНИК.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября в штаб-квартире УЕФА в Нионе состоялось четвертое заседание Наблюдательного комитета Евро-2012, в работе которого приняли участие первые лица Европейского футбольного союза, президент Федерации футболу Украины Григорий СУРКИС, вице-премьер-министр Украины И.ВАСЮНИК та голова исполнительной дирекции Евро-2012 Иван ФЕДОРЕНКО. Это событие предшествовало заседанию Исполкома УЕФА, который будет принимать окончательное решение относительно проведения в Украине и Польше финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.