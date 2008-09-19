Министр спорта Польши просит не путать Евро-2012 с политикой

Министр спорта и туризма Республики Польша Мирослав ДЖЕВЕЦКИЙ просит всех причастных к подготовке Евро-2012 как в Польше, так и в Украине, не связывать подготовку двух стран к футбольному первенству и политику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве в ходе первого заседания межправительственных рабочих групп Украинско-Польского комитета по вопросам подготовки и проведения Евро-2012.

“Просьба к вам, чтобы вы выполняли свою работу, не связывая ее каким-то образом с политикой. Это (Евро-2012 – УНИАН) – бизнес-проект, никоим образом не связанный с политикой или политической ситуацией”, - отметил М.ДЖЕВЕЦКИЙ, обращаясь к представителям рабочих групп.

При успешной реализации проекта “Евро-2012”, убежден польский министр, все политики, независимо от взглядов и убеждений, будут сотрудничать с организаторами турнира.