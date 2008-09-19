МВД предлагает ударить законом по фанам-нарушителям

В рамках подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года Министерство внутренних дел предлагает законодательно закрепить ограничение доступа на стадионы фанов, которые неоднократно нарушали общественный порядок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил заместитель министра внутренних дел Александр САВЧЕНКО.

«Мы сейчас уже подали в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Административный кодекс…, чтобы можно было ограничивать доступ на стадионы футбольных фанов, если они несколько раз допускали нарушение», - сказал он.

При этом заместитель министра объяснил, что такая процедура будет решаться путем обращения в суд. По словам А.САВЧЕНКО, соответствующая норма существует во многих странах мира.

Кроме того, он напомнил, что на сегодня создана и работает совместная украинско-польская комиссия по работе в сфере обеспечения безопасности во время проведения футбольных матчей. Возглавляют ее министры внутренних дел Польши и Украины.

Вместе с тем, А.САВЧЕНКО отметил: «На этом этапе мы имеем общие позиции, но у нас разная законодательная база». Однако, отметил он, это никоим образом не повлияет и не помешает сотрудничеству.

По словам заместителя министра, украинская сторона, в частности, правоохранительные органы, изучают опыт других стран в рамках обеспечения охраны правопорядка во время проведения массовых спортивных мероприятий, в частности опыт Австрии, Швейцарии и Китая.