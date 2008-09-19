Червоненко надеется общаться с УЕФА напрямую

Председатель Национального агентства Украины по вопросам подготовки к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года Евгений ЧЕРВОНЕНКО надеется, что ему позволят общаться с УЕФА напрямую.Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве во время первого заседания межправительственных рабочих групп в рамках Украинско-Польского комитета по делам подготовки и проведения Евро-2012.“Надеюсь, что мы достигнем своей цели и будем общаться с УЕФА напрямую, как это делает PL.2012, потому что пока нам это запрещают непонятно почему. Непонятно ни нам, ни обществу”, - отметил Е.ЧЕРВОНЕНКО.В то же время он не сообщил, кто такое запрет установил.