Украина и Польша создали рабочие группы по подготовке к Евро-2012

В Киеве сегодня состоялось первое заседание межправительственных рабочих групп, созданных Украиной и Польшей в рамках совместного комитета по вопросам подготовки и проведения футбольного первенства Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, стороны обсудили и приняли регламент работы этих групп и определили приоритетные направления их деятельности.

В частности, речь шла об унификации отчетности обеих стран, принимающих Евро-2012, перед УЕФА о выполненной работе и координации деятельности рабочих групп.

«Первое и главное для нас пока – это отчетность, ее содержание и формы по всем направлениям деятельности. Периодичность отчетности, унификация стандартов и обмен отчетами”, - сказал председатель Нацагентства Украины по подготовке Евро-2012 Евгений ЧЕРВОНЕНКО.

Вторым вопросом заседания, по его словам, является «определение функций и статуса офицера связи – человека, который должен день и ночь быть координатором между нами» (Нацагентством Украины и его польским аналогом PL-2012 - УНИАН).

Таким образом, стороны договорились создать 11 межправительственных рабочих групп из украинской и польской частей на паритетной основе, в состав которых вошли специалисты соответствующего профиля.

Заседания этих групп будут проходить при необходимости, но не реже двух раз в год, по очереди в Украине и Польше. Также достигнуто согласие об обеспечении участников заседаний – расходы на дорогу возлагаются на гостей, а местные расходы – на сторону-хозяина.

Свое удовлетворение достигнутыми договоренностями выразил и министр спорта и туризма Польши Мирослав ДЖЕВЕЦКИЙ.

“Я рад, что мы перешли к конкретной работе, потому что именно деятельность рабочих групп и является ключом нашего успеха в 2012 году”, - сказал он.

Справка УНИАН. Украина и Польша создали межправительственные рабочие группы по таким вопросам: пограничного и таможенного сотрудничества и транспорта, организации международных коммуникационных сообщений, координации безопасности Евро-2012, координации медицинского обслуживания, сотрудничеству в области экономики и инвестиций, сотрудничества в сфере имиджа и рекламы и информации. Также созданы рабочие группы по вопросам: спортивного соперничества – организации общих футбольных соревнований, обмена молодежью и волонтериата, сотрудничества в сфере телекоммуникаций и информатизации, сотрудничества в отрасли туризма и рекреации.

Эти постоянно действующие группы созданы в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша о сотрудничестве во время организации финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.