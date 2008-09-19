Павленко: политический кризис не затормозит подготовку Евро-2012

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО считает, что политический кризис не отразится на темпах подготовки Украины к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ПАВЛЕНКО высказал сегодня журналистам.

“Политический кризис никаким образом не отразится на подготовке Украины к Евро-2012. Все политические партии являются в этом вопросе одной командой. Президент непосредственно координирует все действия по подготовке”, - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Министр подчеркнул, что в Государственном бюджете на 2008 год предусмотрены все необходимые средства на финансирование работ по подготовке к Чемпионату. “Все средства запланированы и на следующий год в соответствии с Генеральным планом подготовки к Евро-2012”, - добавил он.

Ю.ПАВЛЕНКО считает, что законопроекты, разработанные правительством в рамках подготовки к Евро-2012, будут приняты в Верховной Раде и откроют новые возможности для инвесторов, которые намерены участвовать в проектах, связанных с подготовкой к чемпионату Европы по футболу в 2012 году.