«Великое возвращение Шевы»

Вчера, 18 сентября, в Европе состоялись заключительные матчи первого раунда Кубка УЕФА. Итальянский "Милан" в матче со швейцарским "Цюрихом" одержал свою первую победу в новом сезону, а нападающий клуба украинец Андрей Шевченко был признан лучшим игроком матча.

"Милан" - "Цюрих" 3:1

Голы: Янкуловски, 45+1, Пато, 57, Боррьелло, 73 - Джурич, 78

"Милан": Дида, Антонини, Бонера, Каладзе, Янкуловски, Зеедорф, Фламини, Амброзини (Эмерсон, 68), Пато (Боррьелло, 66), Кака, Шевченко (Роналдиньо, 73)

Шева действовал великолепно, сыграв, пожалуй, свой лучший матч за последнее время. Украинец едва не забил красивым ударом через себя, отметился голевой передачей на Марко Боррьелло, принял участие в голе, который забил Янкуловский (Марек добил мяч после удар Андрея) и едва сам не отличился, но попал в перекладину.

"Великое возвращение Шевченко", после окончания матча на официальном канале "Милана" именно так и сказали.

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