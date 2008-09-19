Блохин «надавал» в раздевалке

Футбольный клуб бывшего тренера сборной Украины Олега Блохина «Москва» вчера потерпел поражение от датского «Копенгагена» в матче Кубка УЕФА со счетом 1:2.

Футболисты ФК «Москва», выйдя из раздевалки, молча продефилировали перед изумленными журналистами. На просьбы «ответить на пару вопросов» или «сказать несколько слов» продрогшие за время игры и ожидания после её завершения появления игроков представители СМИ видели лишь покачивание головами, пишет Газета.ру.

Сжалился над журналистами только автор единственного гола в составе москвичей Александр Самедов, объяснивший причины нежелания разговаривать своих партнеров по команде.

«Надавал нам Олег Владимирович, конечно, сильно в раздевалке… Но он сказал, что уже через два дня игра с Нальчиком – надо думать о ней», – заявил Самедов.

Сам же главный тренер «горожан» Олег Блохин на послематчевой пресс-конференции заявил, что добиться победы гостям позволило их лучшее функциональное состояние.

"Датчане выглядели свежей, чем мы. Они две недели не играли и могли целенаправленно готовиться к Кубку УЕФА. Это очень мобилизованная и подвижная команда, которая сверхплотно играет в середине поля... Недаром, «Копенгаген» – это ведущая команда Дании, которая не так давно выступала в Лиге Чемпионов. Этого опыта нам не хватает, но он придет со временем", - отметил тренер.