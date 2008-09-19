Металлист уступил Бешикташу - 0:1

10:33, 19 сентября 2008
Футбол 2012
0 0

Но достойно ответить еще сможет

В матче первого раунда Кубка УЕФА харьковский Металлист уступил в гостевом матче 0:1, и теперь имеет непростую, но решаемую задачу на ответную игру.

Бешикташ начал матч с давления на Металлист, но после нескольких атак давление угасло, и вперед пошел уже Металлист. На 10-й минуте арбитр матча “зажал” пенальти, на 26-й Валяев хорошо вывел по флангу на ворота Эдмара, но бразилец вместо передачи вдоль пробил – и вратарь вмешался. Под конец первого тайма был еще один неплохой момент: выход вдвоем на одного защитника.

Перерыв пошел на пользу хозяевам. Розыгрыш стандартного положения завершился ударом метров с семи, Горяинов уж было спас, но словак Филип Голошко добил (правда, из офсайда, но гол засчитан).

Металлист попытался переломить игру, но так и не успел. Судя по игре обеих команд, возможность победить в Харькове 2 октября у Металлиста есть.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter