Результаты матчей Кубка УЕФА

10:13, 19 сентября 2008
Футбол 2012
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Металлисту предстоит отыграть один мяч

Завершились матчи первого раунда Кубка УЕФА.

В матче с участием украинской команды: Бешикташ - Металлист счет 1:0

Остальные встречи завершились так:

Литекс - Астон Вилла 1:3

Портсмут - Витория Гимараеш 2:0

Черно Море - Штутгарт 1:2

ФК Москва - Копенгаген 1:2

Славен - ЦСКА Москва 1:2

Баник - Спартак Москва 0:1

Вольфсбург - Рапид Бухарест 1:0

Нанси - Мазервэлл 1:0

Бранн - Депортиво 2:0

Фейеноорд - Калмар 0:1

Гамбург - Униря 0:0

Славия Прага - Васлуй 0:0

Аустрия Вена - Лех 2:1

Жилина - Левски 1:1

Хапоэль - Сент-Этьен 1:2

НЕК - Динамо Бухарест 1:0

Омония - Манчестер Сити 1:2

Янг Бойз - Брюгге 2:2

Беллинцона - Галатасарай 3:4

Тоттенхэм - Висла Краков 2:1

Эвертон - Стандард 2:2

Расинг Сантандер - Хонка 1:0

Спортинг Брага - Артмедиа 4:0

Милан - Цюрих 3:1

Тимишоара - Партизан 1:2

Севилья - Ред Булл 2:0

Сампдория - Каунас 5:0

Динамо Загреб - Спарта Прага 0:0

Брондбю - Русенборг 1:2

Боруссия Дортмунд - Удинезе 0:2

Ренн - Твенте 2:1

Эржийеспор - ПСЖ 1:2

Маритиму - Валенсия  0:1

Наполи - Бенфика 3:2

Витория Сетубал - Херенвеен 1:1

Борац - Аякс 1:4

Напомним, что 16 сентября были сыграны матчи

АПОЭЛ - Шальке-04 1:4

Герта - Сент-Патрикс 2:0

Норселланн - Олимпиакос 0:2

Ответные матчи пройдут 30 сентября и 2 октября.

 

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