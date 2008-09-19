Результаты матчей Кубка УЕФА
Металлисту предстоит отыграть один мяч
Завершились матчи первого раунда Кубка УЕФА.
В матче с участием украинской команды: Бешикташ - Металлист счет 1:0
Остальные встречи завершились так:
Литекс - Астон Вилла 1:3
Портсмут - Витория Гимараеш 2:0
Черно Море - Штутгарт 1:2
ФК Москва - Копенгаген 1:2
Славен - ЦСКА Москва 1:2
Баник - Спартак Москва 0:1
Вольфсбург - Рапид Бухарест 1:0
Нанси - Мазервэлл 1:0
Бранн - Депортиво 2:0
Фейеноорд - Калмар 0:1
Гамбург - Униря 0:0
Славия Прага - Васлуй 0:0
Аустрия Вена - Лех 2:1
Жилина - Левски 1:1
Хапоэль - Сент-Этьен 1:2
НЕК - Динамо Бухарест 1:0
Омония - Манчестер Сити 1:2
Янг Бойз - Брюгге 2:2
Беллинцона - Галатасарай 3:4
Тоттенхэм - Висла Краков 2:1
Эвертон - Стандард 2:2
Расинг Сантандер - Хонка 1:0
Спортинг Брага - Артмедиа 4:0
Милан - Цюрих 3:1
Тимишоара - Партизан 1:2
Севилья - Ред Булл 2:0
Сампдория - Каунас 5:0
Динамо Загреб - Спарта Прага 0:0
Брондбю - Русенборг 1:2
Боруссия Дортмунд - Удинезе 0:2
Ренн - Твенте 2:1
Эржийеспор - ПСЖ 1:2
Маритиму - Валенсия 0:1
Наполи - Бенфика 3:2
Витория Сетубал - Херенвеен 1:1
Борац - Аякс 1:4
Напомним, что 16 сентября были сыграны матчи
АПОЭЛ - Шальке-04 1:4
Герта - Сент-Патрикс 2:0
Норселланн - Олимпиакос 0:2
Ответные матчи пройдут 30 сентября и 2 октября.