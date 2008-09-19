Результаты матчей Кубка УЕФА

Металлисту предстоит отыграть один мяч

Завершились матчи первого раунда Кубка УЕФА. В матче с участием украинской команды: Бешикташ - Металлист счет 1:0 Остальные встречи завершились так: Литекс - Астон Вилла 1:3 Портсмут - Витория Гимараеш 2:0 Черно Море - Штутгарт 1:2 ФК Москва - Копенгаген 1:2 Славен - ЦСКА Москва 1:2 Баник - Спартак Москва 0:1 Вольфсбург - Рапид Бухарест 1:0 Нанси - Мазервэлл 1:0 Бранн - Депортиво 2:0 Фейеноорд - Калмар 0:1 Гамбург - Униря 0:0 Славия Прага - Васлуй 0:0 Аустрия Вена - Лех 2:1 Жилина - Левски 1:1 Хапоэль - Сент-Этьен 1:2 НЕК - Динамо Бухарест 1:0 Омония - Манчестер Сити 1:2 Янг Бойз - Брюгге 2:2 Беллинцона - Галатасарай 3:4 Тоттенхэм - Висла Краков 2:1 Эвертон - Стандард 2:2 Расинг Сантандер - Хонка 1:0 Спортинг Брага - Артмедиа 4:0 Милан - Цюрих 3:1 Тимишоара - Партизан 1:2 Севилья - Ред Булл 2:0 Сампдория - Каунас 5:0 Динамо Загреб - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Русенборг 1:2 Боруссия Дортмунд - Удинезе 0:2 Ренн - Твенте 2:1 Эржийеспор - ПСЖ 1:2 Маритиму - Валенсия 0:1 Наполи - Бенфика 3:2 Витория Сетубал - Херенвеен 1:1 Борац - Аякс 1:4 Напомним, что 16 сентября были сыграны матчи АПОЭЛ - Шальке-04 1:4 Герта - Сент-Патрикс 2:0 Норселланн - Олимпиакос 0:2 Ответные матчи пройдут 30 сентября и 2 октября.

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