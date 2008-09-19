В УЕФА обеспокоены политической ситуацией в Украине и её влиянием на подготовку Евро-2012

В УЕФА обеспокоены событиями в политической жизни Украины и их возможным влиянием на подготовку к проведению матчей Евро-2012. Об этом УНИАН сообщили в Информ-службе Федерации футбола Украины.

По информации ФФУ, сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньёне состоялось четвертое заседание Наблюдательного комитета Евро-2012, в работе которого приняли участие первые лица Европейского футбольного союза, президент ФФУ Григорий СУРКИС, вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК та голова исполнительной дирекции Евро-2012 Иван ФЕДОРЕНКО. Это событие предшествовало заседанию Исполкома УЕФА, который будет принимать окончательное решение относительно проведения в Украине и Польше финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщают участники заседания Наблюдательного комитета, в УЕФА обеспокоены событиями в политической жизни Украины и их возможным влиянием на ход подготовки к проведению матчей Евро-2012. «В первую очередь членов наблюдательного совета обеспокоило не столько состояние подготовки к турниру, как стабильность политической ситуации в Украине, - отметил Г.СУРКИС. - Все другое прошло достаточно конструктивно и компромиссно».

В частности, в начале заседания генеральный секретарь УЕФА Дэвид ТЕЙЛОР обратился к И.ВАСЮНИКУ с предложением предоставить Европейскому футбольному союзу информацию относительно политической ситуации в Украине. По словам Д.ТЕЙЛОРА, руководство УЕФА хотело бы избежать политических рисков в контексте выполнения гарантий и обязательств украинской власти перед УЕФА.

В ответ вице-премьер заявил, что Евро-2012 стал едва ли не первым проектом в истории Украины, который объединил все политические силы. Потому он заверил, что политическая ситуация не повлияет на подготовку страны к проведению финала 2012 года и на правительственные обязательства, которые Украина взяла на себя перед УЕФА.

Правительственный чиновник также отметил, что впервые украинская делегация приехала с конкретными достижениями. Есть прогресс по всем инфраструктурным объектам, особенно по главному стадиону страны - киевскому НСК «Олимпийский». «Этот результат - общее достижение, полученное благодаря тесному сотрудничеству с экспертами ФФУ и УЕФА. В Украине в настоящее время действует единая команда», - подчеркнул И.ВАСЮНИК.

Эксперты УЕФА согласились с оценками вице-премьера и отметили существенный прогресс в подготовке НСК «Олимпийский». На сегодня главные требования УЕФА относительно этого объекта Евро-2012 выполнены. В то же время в Ньёне отмечают, что реконструкция главной футбольной арены должна начаться в 2008 году, чтобы завершиться до 2010 г.

Также в УЕФА отметили предоставление правительством Украины финальных гарантий относительно подготовки аэропортов и инфраструктуры размещения. А на вопрос экспертов, будут ли гарантии на бумаге выполнены, И.ВАСЮНИК заверил: «Украинская команда получила опыт решения кризисных ситуаций на примере НСК «Олимпийский». А потому в следующие полгода продемонстрирует конкретные результаты и на этих объектах».

Как сообщает Информ-служба ФФУ, УЕФА будет продолжать мониторинг реализации конкретных проектов Евро-2012, обращая пристальное внимание на реализацию всего, что Украина обязалась осуществить к футбольному финалу.

Итоговое решение относительно перспективы последующего участия Украины и Польши в подготовке к проведению чемпионата Европы 2012 года Исполком УЕФА обнародует 25-26 сентября в Бордо. Комментируя будущее заседание, Г.СУРКИС выразил надежду, что его участникам не придется акцентировать внимание на политической ситуации в стране, которая получила право провести Евро-2012, а сосредоточатся на практических аспектах подготовки к турниру.