Украинец дошел до Варшавы, сделав 850 тысяч ударов по мячу

Участник марафона Киев-Варшава в поддержку проведения в Украине и Польше финала чемпионата Европы по футболу 2012 года харьковчанин Николай КУЦЕНКО первым в мире прошел около 900 км за 17 дней, сделав 850 тысяч ударов по мячу по футбольным правилам.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель Книги рекордов Украины Игорь ПИДЧИБИЙ.

За установление рекорда Украины в категории “марафоны” он наградил дипломом Н.КУЦЕНКО.

Кроме него И.ПИДЧИБИЙ вручил дипломы еще трем участникам - людям с ограниченными возможностями, которые сопровождали спортсмена на колясках на протяжении всего марафона из Киева в Варшаву.

За словам И.ПИДЧИБИЯ, украинцы первыми в мире установили подобный рекорд, поэтому Книга рекордов Украины подготовит соответствующее обращение с просьбой занести результат отечественных рекордсменов в Книгу рекордов Гиннесса.

В свою очередь, организатор марафона, председатель общественной организации инвалидов города Бровары “Прагнення” Олег ИВАНЕНКО подчеркнул, что установление рекорда не было самоцелью для организаторов и участников акции. По его словам, главной идеей марафона является поддержка проведения в Украине и Польше Евро-2012, а также попытка обратить внимание государства на нужды людей с ограниченными возможностями.

Участники марафона отметили огромную поддержку со стороны жителей городов и сел, в которых они побывали. По словам Н.КУЦЕНКО, их встречали хлебом-солью, устраивали концерты и даже не хотели отпускать. А местная детвора хотела идти с марафонцами вплоть до Варшавы, несмотря на погодные условия.

На польской земле, отметил О.ИВАНЕНКО, украинцев встречали, скорее всего, без понимания, потому что информационной поддержки акции практически не было. Он отметил, что Польша попросила год на подготовку такой акции, поэтому там была пройдена одна символическая марафонская дистанция (42 км 195 м) и проведено братание с польским народом. После этого все украинцы вернулись на Родину.

О.ИВАНЕНКО также сообщил, что акция состоялась без финансовой поддержки спонсоров или государства. Определенная помощь на проведение марафона поступила от Национального агентства Украины по вопросам подготовки и проведения Евро-2012 и его руководителя Евгения ЧЕРВОНЕНКО. А наибольшую поддержку участники акции получали от местной власти и простых людей в каждом регионе, где проходил их маршрут.

Как сообщал УНИАН, 31 августа с Майдана Незалежности в Киеве стартовал марафон Киев-Варшава в поддержку Евро-2012 в Украине и Польше с набивкой футбольного мяча ногами одним человеком по футбольным правилам, и сопровождение его людьми с ограниченными возможностями.

Харьковчанин Н.КУЦЕНКО набивал футбольный мяч по футбольным правилам ежедневно по 42 км 195 м, идя от Киева к Варшаве. При этом он делал по 50 тыс. ударов по мячу за одну дистанцию.