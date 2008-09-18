Винский хоть сегодня готов перевозить болельщиков ЧЄ-2012

Министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ убежден, что транспортная составляющая Украины уже сейчас способна взять на себя нагрузку, связанную с проведением Чемпионата Европы по футболу и наплыву болельщиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МТЗУ.

«Я считаю, что Украина сегодня готова к проведению Евро-2012, - сказал Й.ВИНСКИЙ. - Другое дело, что мы хотим дать более качественные услуги и приблизить их к европейскому уровню».

По мнению министра, упреки относительно не способности Украины провести Евро-2012, необоснованные. Он считает, что проблема стоит не в плоскости неготовности, а в искусственном нагнетании самой проблемы, а потому главное – не вести дискуссию, а работать, чтобы в итоге получить нормальную транспортную инфраструктуру.

Кроме того, отметил Й.ВИНСКИЙ, дороги, аэропорты и железную дорогу нужно перестраивать не только для тех, кто приедет к нам на Евро-2012, а прежде всего - для граждан Украины.