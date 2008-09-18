Павленко планирует свести под Киевом Национальный олимпийский центр

На территории прежнего военного городка №1 в с. Гореничи Киевской области планируется строительство современного Олимпийского центра подготовки по игровым видам спорта.

Об этом сказал министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства.

Ю.ПАВЛЕНКО поинформировал, что соответствующее решение о передаче названного выше целостного имущественного комплекса в управление Министерства по делам семьи, молодежи и спорта принял Кабинет Министров Украины.

По словам министра, на базе военного городка будут построены игровые поля и административные здания. В Гореничах также разместится Национальный антидопинговый центр, который получит современные помещения, которые будут отвечать требованиям Всемирного антидопингового агентства.

Кроме того, новый Центр в Гореничах будет использоваться во время проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года.

На его строительство в бюджете предусмотрено 448,2 млн. грн.