Аэропорт ”Киев” сэкономит 2 млн. грн для Евро-2012
... на реконструкцию
Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) освободят от уплаты 30 % от поступлений за аренду недвижимого имущества.
Положительный ответ по просьбе предприятия вчера дала бюджетная комиссия Киеврады.
"Сегодня происходит реконструкция аэропорта и мы не можем в полном объеме принимать самолеты. Потому в настоящее время имеем убытки, а реконструкция нуждается в деньгах", - объяснил первый заместитель директора аэропорта Алексей ЯКОВЕЦ.
По его словам, прогнозируемые убытки за этот год достигнут до 10 млн грн. Между тем сэкономленные средства будут составлять немного больше 2 млн.
После реконструкции аэропорт будет обслуживать в основном рейсы бизнеса.
Кроме того, активное его использование планируют на время проведения в Киеве футбольного чемпионата Евро-2012.
"Хрещатик"