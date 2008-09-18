В сентябре самые честные футбольные матчи

В конце сентября под эгидой ФИФА пройдет всемирный День честной игры (Fair Play), который отмечается с 1997 года. Нынешнее празднование будет проведено вместе с Международным днем мира ООН, который призывает все нации и народы прекратить военные действия на земном шаре.

Об этом УНИАН сообщили в информ-службе ФФУ.

В связи с этим президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС отметил, что День Честной Игры ФИФА дает особенную возможность воздать должное наилучшим образцам спортивного поведения с целью ее популяризации и пропаганды.

«Принципы и идеалы Fair Play, которых все мы должны придерживаться постоянно, приобретают важное значение не только для последующего развития нашего вида спорта, а также для каждого, кто тем или иным образом задействованный в нем, - сказал Г.СУРКИС. Мы призываем всех небезразличных к футболу людей в Украине посодействовать успешному празднованию Дня Честной игры ФИФА и Международного дня мира».

Ради укрепления принципов Fair Play на територии Украины ФФУ ежегодно инициирует проведение широкого спектра мероприятий на уровне как массовых соревнований, так и в турнирах элитного уровня. В этот раз празднования будут происходить в течение недели.

В частности, 23 сентября призыв ФИФА имеют намерение поддержать клубы первой (10-й тур) и второй отечественной лиги (11-й тур). С 26 до 28 сентября к этой инициативе приобщатся представители украинской Премьер-лиги (9-й тур).

Кстати, в разных уголках мира День Честной Игры-2008 будут отмечать с 20 по 28 сентября.