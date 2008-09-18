Лвовянам рассказали о проекте нового спорткомплекса

Во Львовском городском совете состоялись общественные слушания проекта строительства и обслуживания спортивно-рекреационного комплекса с офисно-торговыми помещениями, жильем, паркингом и объектами общественного питания по адресу ул. Липовая Аллея, 13.

Об этом УНИАН сообщили в Львовском горсовете.

Гостиничный комплекс расположен в центральной части города (Галицкий район), на территории спортивной зоны стадиона «Украина», где будет происходить финальная часть ЕВРО 2012. Земельный участок 0,8473 га.

Сооружение имеет ромбовидную форму, две лифтовых шахты, четыре лестничных клетки. На шести подземных этажах размещается паркинг на 190 машиномісць с тремя въездами.

Первый этаж общий офисно-гостиничный, второй этаж – служебные и технические помещения. Следующие этажи – гостиничные и два этажа ресторана с зимним садом и отдельным панорамным лифтом.

Площадь одного этажа составляет 1745 м.кв. Поверхностность гостиницы может изменяться. Возможно изменение функционального использования.