Днепропетровские бизнесмены поедут в Германию

Немцы будут помогать Днепропетровску готовиться к Чемпионату Европы по футболу 2012 года. Такая договоренность была достигнута в Днепропетровске во время встречи представителей городской власти с делегацией Министерства экономики и труда Федеральной земли Саксония-анхальт и торгово-промышленной палаты Магдебурга.

Об этом информагентству "Приднепровье" сообщили в пресс-службе днепропетровского городского председателя.

"Мы готовы организовать встречи немецких бизнесменов с местными бизнесменами и поговорить относительно перестройки инфраструктуры города к Евро-2012", - заявил во время встречи заместитель днепропетровского городского председателя Владимир ТЮРИН.

Гости, в свою очередь, поздравили Днепропетровск с открытием стадиона, на котором будут проходить матчи Чемпионата Европы из футбола, и заверили, что могут помочь городу подготовиться к масштабному спортивному мероприятию.

"Наши предприятия готовы сотрудничать с вами относительно подготовки к Евро-2012", - отметил статс-секретарь Министерства экономики и труда Федеральной земли Саксония-анхальт Томас ПЛЯЙЕ.

Для отработки конкретных проектов относительно сотрудничества представители немецкой делегации пригласили представителей местной власти вместе с бизнесменами пожаловать в Германию.

17 сентября в Днепропетровск прибывшая официальная делегация Министерства экономики и труда Федеральной земли Саксония-анхальт и Торгово-промышленной палаты Магдебурга.

Целью визита стало проведение немецко-украинской кооперационной биржи, подписания Соглашения о сотрудничестве между ТПП г. Магдебурга и ТПП Днепропетровской области, ознакомление с экономическим и промышленным потенциалом Днепропетровска, возможностями и перспективами для сотрудничества.