Львов показал себя в польской Кринице

На 18-ом экономическом форуме в польском городе Криница Львов презентовал инвестиционные предложения города в рамках его подготовки к ЕВРО 2012, сообщили УНИАН во Львовском горсовете.

А заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Ростислав КАРАНДЕЕВ заверил представителей Львова, что Кабмин подготовил на рассмотрение Верховной Раде законопроект об исключении земельных участков для общественных потребностей. Именно этот законопроект позволит Львовскому аэропорту получить необходимые земли, которые сейчас находятся в собственности Сокильницкой сельского совета, для удлинения взлетной полосу.

Справка УНИАН. Экономический форум в Колодце происходит уже два десятилетия и в Европе считается вторым за влиятельностью после Давосского. Участие в форуме принимают президенты стран, спикеры парламентов, лидеры политических партий, общественные деятели, представители бизнеса, науки, литературы и средств массовой информации.

В этом году участие в форуме приняли представители более чем 30 стран.