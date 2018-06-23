Можем сказать УЕФА - принять Евро-2012 нам по силам

Кажется, все страхи по поводу возможной потери права на проведение в Украине финала Чемпионата Европы из футбола 2012 года отходят в прошлое. Сегодня оптимизму преисполнены не только очільники государства, которые успели наобещать руководителям УЕФА золоте горы, но и более прагматичные эксперты отечественного футбола.

Аргументы Украины

Эта неделя началась с общей пресс-конференции вице-премьер-министра Ивана Васюника и президета Федерации футбола Украины Григория Суркиса. Оба преисполнены оптимизму и в один голос заявляют, что оснований лишать наше государство права на Евро-2012 нет. Примечательно, что призидент ФФУ чуть-ли не первый раз также поддержал радость власть предержащего по поводу сделанной работы. Ведь не так давно, лишь весной, он чуть ли не вопил из отчаяния, когда на властном Олимпе вместо того, чтобы употреблять реальных шагов из подготовки, делили полномочия в сфере руководства – Президент создал координационный совет, правительство – оргкомитет и дальше к низу пирамиды в регионы.

Но все тревоги, как будто бы то, уже позади. Знойной летней поры ценой напруженя всех усилий было сделано то, что уполномочены лица должны были спокойно сделать за год – провели тендеры, определили исполнителей строительных работ и реконструкции, заинтересовали спонсоров и инвесторов.

За неполные три месяца завершились дискуссии вокруг будущего НСК “Олимпийский”, сдвинулось из мертвой точки строительство стадиона во Львове, одобрен проект реконструкции стадиона в Харькове и начато строительство арены в Донецке. А самым главным событием в интересах Украины стало відкритя “Арена “Днепр” в Днепропетровске – первого стадиона к Евро-2012. Это уже реальны шаги, которые увидели и оценили инспекторы УЕФА.

Весомым аргументом с нашей стороны является и усиленная внимание правительства к подготовке Евро. І.Васюник, назначенный ответственным за этот участок работы, все лето провел в активных вояжах, пытаясь оперативно действовать на самых угрожающих направлениях. Во Львове, кажется, он бывал еженедельно перед приездом европейских экспертов. Результатом такой резвой деятельности и стал полностью обоснован оптимизм Украины. Как также примечательно сказал Г.Суркис, “последние два месяца довели, что когда государственные структуры реально берутся за дело, можно преодолеть все негативные явления” (отмечено автором) .

Свое весомое слово скзала и Премєр-министр. 16 сентября, помпезно презентуя общественности проект Государственного бюджета на 2009 год, Юлия Тимошенко назвала динамику подготовки инфраструктуры к ЧЄ-2012 в Украине позитивной и такой, которая удовлетворит наших партнеров. Она обратила внимание на запланированные правительством расходы для этого дела - в бюджете 2009 года они вдвое превысят ассигнование 2008 года (6,5 млрд грн.) и достигнут суммы в 13,5 млрд грн.

Кроме этого, по словам главы правительства, в 2009 году страна перейдет на принципы частно-государственного партнерства и привлечет большие объемы денег в виде кредитов.

Свй взнос в нашу победу, как это ни странно будет звучать, сделали и инспекторы УЕФА, страх перед которыми, собственно, и вынудил “избранные на Олимпе” прекратить перетягивание одеяла и перейти к работе. Уважаемые эксперты, по-видимому памятаючи, как предприимчивые украинцы обманули Мишеля ПЛАТИНИ с демонтажем ТРЦ “Троицкий” в Киеве, после запланированной пятиденої инспекции еще почти три недели или не через день были в Украине, посещали каждый город и проверяли ход работ. Поэтому их роль в нашей победе приуменьшать или отрицать не можно.

В последний раз, на прошлой неделе эксперты УЕФА по вопросам стадионов Марк Тиммер и Давид Петриашвили осмотрели в Донецке строительство стадиона «Шахтер» и назвали его фантастическим. Проверяя НСК “Олимпийский” они отметили сложность работ из демонтажа осветительных опор и увидели, что эти работы отечественным строителям по силам.

И наостанок были полностью поражены открытиям нового стадиона в Днепропетровске, засвидетельствов Г.Суркису, что открытие финала Лиги чемпионов проходит скромнее.

Следовательно, должны все основания обоснованно надеяться на позитивный вывод УЕФА.

Марафон городов хозяев Теперь все шесть городов, которые должны шансы стать хозяевами матчей Евро-2012, как спортсмены, которые вышли на старт, ринулись к финишу за победой. Сегодня с высокой степенью уверенности можно сказать, что Днепропетровск, Донецк и Киев вырываются вперед и, вероятнее всего, вопросов к ним не будет. Интригой остается четвертый победитель этого забега – формально фаворитом является Львов, но шансы у Харькова и Одессы тоже высокие. Поэтому которым будет решение исполкома УЕФА относительно четвертого украинского города-хозяина – загадка.

Но все эти города уже раскручивают подготовительные работы – почти на полную силу заработал маховик конкурсов и тендеров на строительство или реконструкцию стадионов, спортивных баз, дорог, гостиниц и аэропортов. Но победитель только один...

Риторический вопрос – а что делать двум другим Свертывать работы А если нет, то ради чего и главное на какие средства их продолжать Если государство, которое планирует расходы на подготовку Евро-2012 в 2009 году на шесть городов изменит свои планы и скажет, что двум из них эти деньги не дадут (ведь для нас изменить бюджет на четвертом месяце нового года - пустяк)?

Здесь хочется быть оптимистом – как говорит президенту ФФУ, Евро-2012 кардинально изменит нашу жизнь и приблизит нас к Европе. Хочется верить, что власть и тех двух городов, которые будут не принимать матчи ЧЕ, доведет начатое дело до конца, а правительство им в этом поможет.

Ведь намного тяжелее запустить процесс (Украина делала это целый год!), а когда он уже тронулся из мертвой точки, поддерживать его на марше значительно легче. А обновленные или сведенные заново за современными требованиями стадионы, гостиницы, дороги и аэропорты станут украшением любого города и позволят жителям почувствовать себя европейцами.

P.S. 17 сентября авторитетное издание Reuters распространило информацию, полученную от собственного неназванного джерала в УЕФА, согласно с которой инспекторы не намереваются рекомендовать исполкома организации лишать нашу страну права принимать ЧЄ-2012. В их докладе, будто-то, будет содержаться достаточно много критики, но общий вывод будет на нашу пользу.

Время, а точнее 18 сентября, покажет, насколько эта информация достоверна. Но еще раз хочется подчеркнуть, Украина наконец запустила процесс и остановить его, кажется, уже никто и ничего не сможет.

Владимир Сидоренко