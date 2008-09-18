Сегодня Васюник и Суркис отчитаются перед УЕФА за подготовку Украины к Евро-2012

Сегодня вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК находится с рабочим визитом в г. Нион (Швейцария), где вместе с Президентом Федерации футбола Украины Григорием СУРКИСОМ примет участие в заседании Наблюдательного комитета Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра.

Планируется, что И.ВАСЮНИК и Г.СУРКИС представят УЕФА отчет о выполненной работе за последние три месяца.

Заседание начнется в 13.30.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 сентября, вице-премьер-министр Украины И.ВАСЮНИК предложил правительству в срочном порядке рассмотреть проект закона «Об общегосударственной целевой программе подготовки Украины к Евро-2012», а также вопрос о создании олимпийского центра подготовки спортсменов по игровым видам спорта в селе Гореничи Киевской области.

«Как вы знаете, завтра будет заседание стратегического совета УЕФА, на котором практически будет решаться окончательный вопрос о проведении турнира в Украине и Польше», - аргументировал необходимость рассмотрения вопроса И.ВАСЮНИК.