Сёмин доволен игрой Динамо

Вчера в первом поединке группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо сыграло вничью с лондонским Арсеналом. На послематчевой пресс-конференции тренер "бело-голубых" Юрий СЁМИН прокомментировал результат матча и игру своих подопечных:

"Если бы до игры мне сказали, что счет будет 1:1, я был бы очень доволен. Но сейчас, честно говоря, я не удовлетворен результатом. Правда, доволен игрой, которую показала команда и рад, как мы стартовали в Лиге чемпионов", - сказал СЁМИН.