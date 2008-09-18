Динамо и Арсенал сыграли на равных

Завершился матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в группе G:

Динамо - Арсенал 1:1 (Бангура 64 пен. - Галлас 88).

Достойная игра двух команд, верных игровой дисциплине, с хорошим индивидуальным мастерством и множеством тактических заготовок.

Арсенал приехал забить хотя бы один гол и не перетрудиться. Динамо вышло поймать его на этом и тоже забить хотя бы один гол. Счет - смотри на табло.

Стороны красиво и качественно играли в центре, держали мяч, осторожно прессинговали, не спешили расстаться с мячом, финтили, шли в борьбу, много перепасовывались (и вполне по делу), вели позиционные наступления вокруг штрафной.

Ошибки в атаке не позволили забить больше - ни Арсеналу, ни Динамо. Ошибок в обороне - тоже, пожалуй было поровну. Итого 1:1.