Матч Динамо с лондонским Арсеналом будут «пасти» 3 тысячи милиционеров

Общественный порядок во время сегодняшнего футбольного матча Лиги чемпионов «Динамо» (Киев) – «Арсенал» (Лондон), который начнется в 21.45 на столичном стадионе «Динамо» им. В.Лобановского, будут охранять 3 тыс. 215 сотрудников милиции, включая резерв.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в г. Киеве.

В то же время в ЦОС отметили, что также будет усилена охрана прилегающих к стадиону территорий, станций метрополитена и железнодорожных станций Киева, на которые, как ожидается, будут прибывать болельщики.