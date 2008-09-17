Матч Динамо с лондонским Арсеналом будут «пасти» 3 тысячи милиционеров
16:12, 17 сентября 2008Футбол 2012
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Начало игры - в 21.45
Общественный порядок во время сегодняшнего футбольного матча Лиги чемпионов «Динамо» (Киев) – «Арсенал» (Лондон), который начнется в 21.45 на столичном стадионе «Динамо» им. В.Лобановского, будут охранять 3 тыс. 215 сотрудников милиции, включая резерв.
Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в г. Киеве.
В то же время в ЦОС отметили, что также будет усилена охрана прилегающих к стадиону территорий, станций метрополитена и железнодорожных станций Киева, на которые, как ожидается, будут прибывать болельщики.
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