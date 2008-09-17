Германия поделится опытом по вопросам безопасности на Евро-2012

Президент ФФУ Григорий СУРКИС и делегат Бюро немецкой экономики в Украине госпожа Карин РАУ договорились о проведении в Украине в конце октября нынешнего года специального семинара по вопросам безопасности Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе федерации.

В рамках этого форума немецкие специалисты поделятся с украинскими коллегами опытом, который два года назад позволил им на наивысшем уровне провести финал мирового первенства.

По словам К.РАУ, в семинаре примут участие генеральный уполномоченный по вопросам безопасности чемпионата мира по футболу-2006 Гельмут ШПАН, а также сенаторы Берлина и Мюнхена.

Инициатива делегата Бюро немецкой экономики в Украине с благодарностью воспринята и отечественными профессионалами, которые имеют многолетний практический опыт правоохранительной деятельности. Особенную важность и перспективность такого сотрудничества отметил руководитель Центра по вопросам безопасности и правопорядка Евро-2012 Василий ФАТХУТДИНОВ, который также принимал участие в обсуждении.

Среди первоочередных пунктов - разработка схемы управления и координации действий ведомств в рамках подготовки и реализации мероприятий по обеспечению безопасности и правопорядка, определение путей и каналов финансирования таких мероприятий, деление обязанностей между задействованными сторонами (правительство, УЕФА и национальная ассоциация), мониторинг основных проблем и выработки рекомендаций относительно их преодоления.

Г.СУРКИС и К.РАУ выразили удовлетворение перспективами развития двустороннего сотрудничества и подтвердили готовность еще более активно взаимодействовать в направлении совершенствования комплексной системы подготовки к Евро-2012.