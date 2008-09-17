Инспекторы УЕФА против лишения Украины и Польши Евро-2012?

Инспекторы Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) не будут рекомендовать исполкому УЕФА лишать Украину и Польшу права проведения чемпионата Европы 2012 года, сообщает Reuters.

Доклад комиссии УЕФА, которая посетила Украину и Польшу в августе, будет представлен на заседании исполкома УЕФА на следующей неделе. По словам осведомленного источника, в нем будет содержаться немало критических замечаний к хозяевам Евро-2012, но вместе с тем рекомендации отобрать чемпионат у этих двух стран не последует.

"Доклад еще не завершен, но из того, что я видел, такой рекомендации сделано не будет", - заявил источник агентства.

"Украина и Польша получат большую порцию критики за недостаточный прогресс в деле подготовки к Евро-2012, - добавил он. - Но при этом будут отмечены некоторые усилия, которые были предприняты после того, как президент УЕФА Мишель Платини посетил эти страны".

Источник также дал понять, что "пока слишком рано говорить о принятии решения: лишить Украину и Польшу турнира или нет".

Украина и Польша выиграли право проведения Евро-2012 в прошлом году. Страны испытывают серьезные проблемы с модернизацией стадионов и аэропортов, с улучшением качества автомобильного и железнодорожного сообщения, со строительством новых гостиниц.

РИА Новости