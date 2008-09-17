Строителям запретили приближаться к ”Олимпийскому” на 1 км

Киевгорадминистрация ограничила строительство объектов, не связанных с чемпионатом Европы по футболу в 2012 году, в радиусе 1 км от НСК "Олимпийский" до проведения чемпионата.

Об этом журналистам сказал первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

"Сейчас уже принято решение не выдавать ни одного согласования на строительство до 2012 года в радиусе 1 км (от НСК) по объектам, которые не строятся под Евро-2012", - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он подчеркнул, что такое ограничение является одним из требований УЕФА.

А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что на данный момент строек в этом радиусе нет, а если они появятся согласно выданным ранее разрешениям, то будут временно приостановлены.

Напомним, что 7 августа Государственное предприятие "Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" (Киев) подписало договор с архитектурным бюро GMP von Gerkan, Marg und parthner (Германия) о проведении работ по реконструкции спорткомплекса. Министерство по делам семьи, молодежи и спорта оценивает стоимость реконструкции НСК "Олимпийский" в 1,5 млрд грн.

"Сегодня"