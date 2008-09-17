Динамо сегодня попытается создать сенсацию

Сегодня борьбу в самом престижном клубном турнире континента начнет киевское "Динамо".

В стартовом матче группы «H» команда Семина дома попытается создать сенсацию против главных фаворитов из лондонского "Арсенала".

Накануне "канониры" в хорошем настроении прибыли в украинскую столицу. Наставник команды Арсений Венгер был традиционно щедрым в реверансах, однако не скрывал, что лондонцы приехали лишь за победой. Он сказал, что "Арсенал" сегодня будет играть исключительно в атакующий футбол, а в подтверждение своих слов француз взял с собой на пресс-конференцию нападника Эмануеля Адебайора.

Консервативный Венгер не отошел от давно сформированных традиций и не проводил тренировки перед выездным матчем Лиги.

В Киеве "Арсеналу" есть чего бояться. За 10 последних лет "динамовцы" дважды побеждали "канониров" в домашних матчах.

ICTV