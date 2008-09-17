Сегодня столичное метро будет работать на полчаса дольше

В ночь с 17 на 18 сентября работа столичного метрополитена будет продлена на 30 минут.

Об этом говорится в сообщении КП “Киевский метрополитен”, обнародованном на официальном веб-портале предприятия.

Решение об изменении режима работы метро принято в связи с проведением 17 сентября 2008 г. на стадионе «Динамо» им. В.Лобановского футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) – «Арсенал» (Лондон).