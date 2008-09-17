Шахтер добыл первую победу

Завершился матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в группе C:

Базель - Шахтер 1:2 (Абрахам 90+3 - Фернандиньо 25, Жадсон 45+1).

Хотя Шахтер уверенно контролировал игру, но до голевых моментов доходил сравнительно редко при таком преимуществе на поле да и в целом в классе (18 ударов по воротам, из которых 9 мимо, 8 в створ и 1 блокирован; у Базеля, соответственно, 12-6-5-1), а также не доводил моменты до реализации.

Оба гола классно забиты из стандартных положений. Два дальних штрафных, пробитых - первый с 36 метров (!) сильно и точно, второй с элементом курьеза: вратарь растерялся, кого держать, и навес в борьбу с отскоком об землю влетел в ворота.

На послематчевой пресс-конференции наставник донетчан Мирча Луческу отметил, что "Шахтер" заслужил победу. "Мы сыграли лучше, чем наши соперники. Игра подтвердила то, о чем говорилось накануне. Возможно, "Базель" был сильнее по своим физическим кондициям, но мы выглядели лучше в техническом и тактическом плане. Если бы мы эффективнее реализовали свои контратаки, счет мог быть значительно больше. А в целом хочу поблагодарить команду, которая сыграла очень хорошо", - подытожил Мирча Луческу.

«Базель» (Базель, Швейцария) — «Шахтер» (Донецк, Украина) — 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 ФЕРНАНДИНЬО (25), 0:2 ЖАДСОН (46), 1:2 АБРАХАМ (90+3)

«Базель»: КОCТАНЦО (к), ХОДЕЛЬ, ХЕЛАБЕРТ (РУБИО, 64), ХЮГГЕЛЬ, ЧИППЕРФИЛД, ШТОКЕР (МУСТАФИ, 46), АБРАХАМ, МАРКЕ, КАРЛИТУШ, ДЕРДИЙОК (ЭДУАРДО, 46), ДЗАННИ

Запасные: ШТЕКЛИ, ГЯСУЛА, ПЕРОВИЧ, ФЕРАТИ

Главный тренер: КРИСТИАН ГРОСС

«Шахтер»: ПЯТОВ, ХЮБШМАН, КУЧЕР, ФЕРНАНДИНЬО (ФЕДЕЦКИЙ, 83), ЖАДСОН, ИЛСИНЬО (ВИЛЛИАН, 66), ШЕВЧУК, АДРИАНО (СЕЛЕЗНЕВ, 74), БРАНДАУ, ЧИГРИНСКИЙ, СРНА (к)

Запасные: ХУДЖАМОВ, ДУЛЯЙ, РАЦ, ЕЗЕРСКИЙ

Главный тренер: МИРЧА ЛУЧЕСКУ

Арбитр: ТЕРЬЕ ХАУГЕ (Норвегия)

Предупреждены: ХЮБШМАН (33), ДАНИ (37), ШЕВЧУК (41), БРАНДАУ (90+3)