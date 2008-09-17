19 сентября в Киеве будет Туск

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК в эту пятницу, 19 сентября, посетит Украину для участия в заседании Межправительственного украинско-польского комитета по проведению Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ сегодня в Киеве в ходе совместного заседания украинской части Комитета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС, комитета ВР по вопросам европейской интеграции и украинской части Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС.

«В пятницу Украину посетит премьер-министр Польши Д.ТУСК, который примет участие в заседании общего комитета правительств Украины и Польши по Евро-2012», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

При этом вице-премьер считает, что успешная подготовка и проведение в Польше и Украине чемпионата Европы по футболу 2012 года является «не просто спортивным мероприятием, а и евроинтеграционным».

Как сообщал УНИАН, 14 июля в Варшаве состоялось первое заседание Межправительственного украинско-польского комитета по вопросам подготовки и проведения Евро-2012.