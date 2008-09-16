Сборная Украины по футболу переиграла россиян - у нас золото
16:38, 16 сентября 2008Футбол 2012
0 0
Финал Паралимпийских игр в Пекине
Сборная Украины по футболу стала победителем Паралимпийских игр в Пекине, переиграв в финале со счетом 2:1 команду России.
По информации сайта champion.com.ua, оба гола россиянам забил Владимир АНТОНЮК (на 69-й и 71-й минуте).
Бронзовые медали завоевала сборная Ирана, которая со счетом 4:0 победила команду Бразилии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter