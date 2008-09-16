Тимошенко: динамика подготовки к Евро-2012 позитивная

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что сегодня Украина вышла на нормальную динамику подготовки инфраструктуры к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время презентации проекта Государственного бюджета на 2009 год .

"Думаю, динамика строительства удовлетворит наших партнеров", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО .

В то же время она назвала главным риском подготовки к Евро-2012 политическую ситуацию в Украине. "Единственное, чтобы нам не помешал политический хаос, чтобы не испугались в мире тем, что здесь происходит", - заметила Премьер-министр, прибавив, что сегодня Украина активно строит стадионы и взлетные полосы.

Ю.ТИМОШЕНКО обратила внимание на запланированные правительством расходы для подготовки к ЧЄ-2012 в бюджете 2009 года, которые вдвое превысят ассигнования 2008 года (6,5 млрд грн.) и достигнут суммы в 13,5 млрд грн.

Кроме этого, по словам Премьера, в 2009 году страна перейдет на принципы частно-государственного партнерства и привлечет большие объемы денег в виде кредитов.

В целом, из Госбюджета – 2009 на дорожное строительство будет получено 36,4 млрд грн, в том числе 1,8 млрд - за счет местных бюджетов, 10,1 млрд - за счет Государственного бюджета и 24,5 млрд - за счет кредитов.

Для сравнения: в 2008 году на дорожное строительство было направлено 13,3 миллиардов (1,6 - местные бюджеты, 9,9 - центральный бюджет, 0,8 - кредиты), в 2007 году - 13,5 миллиардов (1,4 - местные бюджеты, 7,1 - центральный бюджет, 5,0 - кредиты), в 2006 году - 8,3 миллиардов (1,1 - местные бюджеты, 5,2 - центральный бюджет, 2,0 - кредиты).