Львовщина презентует проекты к ЧЕ-2012 в октябре

1-3 октября 2008 года во Львове состоится VIII Львовский международный экономический форум «Европейское партнерство: открытые возможности», организатором которого является Львовская областная государственная администрация в партнерстве с Львовским городским и областным советами.

Об этом УНИАН сообщили в облгосадминистрации.

Планируется, что участие в открытии и в пленарной части работы форума возьмут Президент Виктор ЮЩЕНКО, вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Григорий НЕМЫРЯ, Еврокомиссар по вопросам регионального развития Данута ХУБНЕР, министр регионального развития Украины Василий КУЙБИДА, министр регионального развития Республики Польша и другие.

Участие в Форуме подтвердили представители наибольших национальных и международных корпораций, центральных и местных органов власти, политических и финансовых учреждений Украины и Европы, дипломатического корпуса Украины. В целом участниками и гостями форума станут свыше 250 представителей международного и украинского государственного аппарата, ведущих бизнесменов и инвесторов.

На Форум приедет численная делегация предпринимателей и высокопоставленных должностных лиц из разных стран мира, в частности из Венгрии, Польши, Молдавии, Австрии. До организации мероприятия привлечен австрийский Институт европейских регионов.

Основной темой нынешнего Львовского Международного Экономического Форума является устойчивое развитие регионов как основа роста конкурентноспособных государственных экономик, а ключевой его целью – учреждение конструктивного диалога государства, представителей предпринимательских структур и экспертной среды ради мощного развития регионов, которые составляют основу украинской и мировой экономики.

Форум будет проводиться за двумя основными направлениями - региональное развитие и сохранение замков Львовщины. В ОДА отмечают, что все эти темы будут обсуждаться учитывая Евро-2012.

Львовяне пригласили ведущих специалистов из Австрии в сфере замкового менеджмента и надеются через несколько месяцев подписать конкретные соглашения.

Фокусом форума станет обсуждение стабильного развития регионов как основы для роста национальных отраслей экономики.

На форуме будут представлены ведущие объекты национальной инфраструктуры, в частности, те, что связанные с проведением Евро-2012 в Украине, а также проекты инвестирования в объекты культурного наследия, учитывая новые возможности сотрудничества Украины со странами Европы и перенимания самого удачного европейского опыта в этих сферах.

На протяжении последних восьми лет Львовский Международный Экономический Форум трансформировался в важную национальную и международную площадку для обсуждения проблем устойчивого развития и именно поэтому підчас Форума будут представлены стратегические региональные инвестиционные проекты, включительно с теми, которые касаются ЕВРО-2012.